Инцидент, привлекший к себе внимание, произошел в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.

Инцидент, привлекший к себе внимание, произошел в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.В городском парке произошла стычка двух девушек. Юные дамы принялись мутузить друг друга прямо на улице – на глазах у удивленных посетителей парка. Агрессивно настроенных девушек быстро разняли проходящие мимо парни. Очевидцы успели снять драку на видео и опубликовали ролик в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Происшествия Ноябрьск".Как пишет , пользователи Сети принялись комментировать драку и строить догадки о том, что могло стать причиной конфликта. Кто-то предположил, что девушки просто не поделили парня. Другие комментаторы пристыдили участниц драки, которые повели себя хуже, чем какие-нибудь развязные мужики.