Одинцовский городской суд Московкой области 17 июня удовлетворил иск родственников погибшего два года назад председателя совета директоров группы Аллтек Дмитрия Босова. Вдова бизнесмена Катерина Босов лишилась прав наследства, на ее активы в РФ наложен арест.

Одинцовский городской суд Московкой области 17 июня родственников погибшего два года назад председателя совета директоров группы "Аллтек" Дмитрия Босова. Вдова бизнесмена Катерина Босов лишилась прав наследства, на ее активы в РФ наложен арест.Миллиардер трагически ушел из жизни в мае 2020 года в подмосковном поселке Усово. На тот момент 52-летний предприниматель состоял в браке с 31-летней Катериной Босов (в девичестве Ястребова).Бизнесмен владел 86,57% доли в ООО "Аллтек" – управляющей компании угледобытчиков "Сибантрацит" и "Востокуголь". Владельцем доли в "Аллтек" бизнесмен стал задолго до брака с молодой супругой.Считаться совместно нажитым имуществом данный актив не может, поэтому законным оснований претендовать на него у Босов нет. Тем не менее вдова каким-то образом на себя 43,2% доли в уставном капитале "Аллтек".Таким образом "безутешная вдова" совета директоров "Сибантрацита". На рынке такое событие восприняли с удивлением. Женщина никогда не имела отношение к угледобывающему бизнесу.Спокойно наблюдать за происходящим родственники покойного миллиардера не могли. В прошлом году его родители обратились в правоохранительные органы и обвинили вдову в хищении прав на наследуемое имущество.Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, но вскоре по неизвестным причинам производство отменили. Вмешательство депутатов Госдумы и широкий общественный резонанс не позволили спустить дело на тормозах.Ситуацией заинтересовались в Генпрокуратуре и Следственном комитете. В итоге решение о прекращении уголовного производства в отношении вдовы угольного миллиардера отменили, а дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки.Более того, у компетентных органов возникли вопросы относительно обстоятельств трагической кончины предпринимателя. Неожиданный уход из жизни вызвал подозрения, ведь предприниматель был полон сил и строил большие планы на будущее. Летом 2020 года следователи возбудили дело о доведении до самоубийства.В том же году Одинцовский горсуд вдове бизнесмена совершать любые действия со своей долей в "Аллтек". Свидетельство о праве собственности вдовы на 43,2% доли было признано недействительным. Суд постановил вернуть их обратно в наследственную массу. Решение осталось без изменения после рассмотрения в апелляционной и кассационной инстанциях.После этого Босов за поддержкой к зарубежной Фемиде. "Аллтек" зарегистрирована на Кипре, поэтому молодая вдова рассчитывала отсудить свое право на имущество предпринимателя в местных инстанциях.Но вряд ли отечественный суд будет плясать под дудку зарубежных судебных инстанциях, следующих принципам британского права. Время, когда иностранные суды диктовали свою волю российским, видимо, безвозвратно ушли. К тому же кипрские судьи вряд ли проигнорируют решение Одинцовского горсуда от 17 июня 2022 года.