Первый получил 8 лет колонии, второй - 4.

В Киржаче вынесен приговор уроженцам Таджикистана и Вьетнама, которые совершили разбойное нападение на предприятие. Об этом сообщает пресс-служба Киржачского районного суда.В августе 2018 года подсудимые с группой лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, прибыли на ООО «Фави» и ООО «Фавита». Избив своих сограждан, они похитили из цехов имущество компаний на сумму в 1,5 млн рублей.Через некоторое время злоумышленников задержали. Таджик не признал вину в совершении преступления. Его подельник подтвердил участие в разбое, но отказался от дачи показаний.В результате первый получил 8 лет колонии, второй - 4.Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.