Работающим пенсионерам из Владимирской области проиндексируют пенсию. Это касается не только 33-го...

Работающим пенсионерам из Владимирской области проиндексируют пенсию.Это касается не только 33-го региона, но и всей России. Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам.По мнению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, благодаря этому многие пенсионеры продолжат работать, что позволит сохранить в экономике страны сотни тысяч кадров, в том числе - врачей и учителей.Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации:- Решение принимается в очень непростое время санкций, угроз, проведения СВО. В отношении людей, которые продолжают работать, не ушли на пенсию. Это подчеркивает отношение президента к старшим поколениям.