В конце июля храм Покрова на Нерли и Боголюбовский луг будут закрыты для посещения. Компания...

В конце июля храм Покрова на Нерли и Боголюбовский луг будут закрыты для посещения.Компания «Москино» совместно с Правительством Владимирской области в июле и августе 2024 года будут проводить съемки телевизионного художественного фильма о жизни князя Андрея Боголюбского.В этой связи 15, 18, 19, 20, 26, 29 июля - храм Покрова на Нерли и Боголюбовский луг будут закрыты для посещения.27 июля - церковь Бориса и Глеба (Кидекша) будет закрыта для посещения.2 августа - Георгиевский собор в Юрьев-Польском будет закрыт для посещения.Фото: пресс-служба Министерства культуры Владимирской области