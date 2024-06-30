Температура понизится в первую неделю июля.

Как сообщают синоптики, жаркая погода пройдет раньше, чем было озвучено ранее.С 1 по 5 число ожидается дневная температура от +29 до +33 градусов (4 июля будет самым жарким днем), а ночная температура будет колебаться от +17 до +20 градусов (наивысшая температура ожидается ночью с 3 на 4 июля).С 5 числа ожидается более комфортная дневная температура: +23... +25 градусов, в то время как прежние прогнозы предполагали, что с 6 по 8 июля также будет жарко.