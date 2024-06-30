Во Владимире вновь пройдёт фестиваль уличного искусства В 2024 году фестиваль «33ZAGFEST» пройдет...

Во Владимире вновь пройдёт фестиваль уличного искусстваВ 2024 году фестиваль «33ZAGFEST» пройдет во Владимире уже в четвертый раз.Напомним, благодаря талантливым ребятам — уличным художникам на стенах владимирских зданий и технических объектов появляются огромные картины.Этим лето фестиваль пройдет с 19 по 26 июля.Регистрация уже началась: подать заявку на участие художники могут до 2 июля.Организаторы обещают предоставить художникам жилье, питание и материалы, а также небольшой бонус в виде гонорара.Тема для эскиза – свободная или «о Владимирском крае».Читайте и смотрите также:История «Хранителя», покорившего сердца жителей Владимираhttps://vladtv.ru/culture/149472/Во Владимире завершается фестиваль уличного искусства "ЗагФест". Какие работы украсили улицы города?https://vladtv.ru/culture/147492/