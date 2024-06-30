Во Владимире вновь пройдёт фестиваль уличного искусства
В 2024 году фестиваль «33ZAGFEST» пройдет...
Во Владимире вновь пройдёт фестиваль уличного искусства
В 2024 году фестиваль «33ZAGFEST» пройдет во Владимире уже в четвертый раз.
Напомним, благодаря талантливым ребятам — уличным художникам на стенах владимирских зданий и технических объектов появляются огромные картины.
Этим лето фестиваль пройдет с 19 по 26 июля.
Регистрация уже началась: подать заявку на участие художники могут до 2 июля.
Организаторы обещают предоставить художникам жилье, питание и материалы, а также небольшой бонус в виде гонорара.
Тема для эскиза – свободная или «о Владимирском крае».
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