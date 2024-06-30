Житель Гусь-Хрустального хранил синтетический наркотик в пластилине
Следователем следственного...
Житель Гусь-Хрустального хранил синтетический наркотик в пластилине
Следователем следственного отдела МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя.
Мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.
Об этом информирует региональная пресс-служба УМВД.
Обвиняемый был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в апреле в городе Гусь-Хрустальный.
Полицейские обнаружили в кармане одежды мужчины кусок пластилина, внутри которого находился сверток с амфетамином массой, рассчитанной на несколько разовых доз.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области