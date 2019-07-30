Экономический и энергетический потенциал цифровых активов оценен правительствами многих стран и активно используется для развития экономики

Экономический и энергетический потенциал цифровых активов оценен правительствами многих стран и активно используется для развития экономики. Все большую популярность набирает криптовалюта в белоруссии. Ее используют в торговле, вложениях, инвестициях. Данную валюту нельзя взять в руки. Ее нет в реальном мире, она существует только в интернет пространстве. Ее единицей является биткоин. Все проводимые транзакции учитываются с помощью специальных реестров – блокчейнов. Они находятся на всех компьютерных устройствах, которые связаны с ВТС. Реестры имеют криптографическую защиту, делающую невозможной их подделку. На вопрос, что такое биткоин простыми словами, можно ответить следующим образом. Это виртуальная валюта, не имеющая физического вида. Она имеет собственный курс. С ее помощью проводятся различные финансовые сделки в сети. Операции с данными деньгами дают возможность зарабатывать на колебании курса данной валюты. Причем грамотные манипуляции позволяют добиться значительной прибыли. Появление виртуальных денег происходит в результате работы платежных систем, которые обслуживаются компьютерами.

Актуальной является проблема надежного хранения криптовалюты. Она регулярно подвергается хакерским атакам и мошенничеству. Урон наносится рядовым инвесторам, торговым предприятиям обменным сервисам. Поэтому все время ведется поиск надежных способов покупки, хранения криптовалюты. Производителями разрабатываются новые варианты ее электронных носителей. Одним из них является холодный кошелек. Все известные ранее кошельки осуществляют работу в режиме онлайн. Его отличие от остальных видов в том, что хранение происходит не в сети. В качестве носителей используются флешки, жесткие диски. Разработаны специальные устройства, называемые аппаратными кошельками. Данные накопители имеют улучшенный алгоритм защиты и расширенный функционал. Таким образом, криптовалюта является более надежной по сравнению с обычными деньгами. Она хороша и для расчетов, и для накопления. Ее стоимость постоянно растет. Обесценить ее невозможно, поэтому по ценности биткоины сравнивают с золотом. Они также защищены от инфляции. Спрос на них также объясняется анонимностью и децентрализацией. Сделки, проводимые посредством электронной валюты, не поддаются контролю. Все операции проводятся на усмотрение ее обладателей.