Муромские пожарные побеждают уже не первый раз

Лучший пожарный области работает в Муроме. В главном региональном управлении МЧС России по Владимирской области определили лучшего пожарного, лучшего начальника караула и лучшего работника пожарной охраны.Профессиональные навыки спасателей выявляются в ходе смотров-конкурсов. Они проходят каждый год.Участники пробежали километр на скорость, выполнили челночный бег и подтягивания. А также прошли стометровую полосу препятствий и продемонстрировали навык вязки двойной спасательной петли. После практической части испытаний участники ответили и на вопросы теоретической части: от знания нормативных актов, до решения задач по организации пожаротушенияМихаил Тимошин из Мурома побеждает в конкурсе уже второй год подряд. Лучшим начальником караула (так же уже не в первый раз и также из Мурома) стал Андрей Русаков. А лучшим работником пожарной охраны признан Вячеслав Бряйцев из Владимира.Михаил Тимошин, пожарный пожарно-спасательной части №5 о. Муром: "Пошёл по стопам отца, грубо говоря, работа престижная, мне очень нравится".Андрей Русаков, начальник караула пожарно-спасательной части №15 о. Муром: "Люблю свою работу за непредсказуемость, за то, что людям помогаем, бывает потушишь пожар, смотришь в глаза людям, а они подходят и "спасибо" говорят - это самое приятное."