В Сети появилась информация о коммунальной задолженности Михаила Боярского. Актер высказался насчет этого публично.

В Сети появилась информация о коммунальной задолженности Михаила Боярского. Актер высказался насчет этого публично.Согласно данным на официальном портале Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, Михаил Боярский в полном объеме не оплатил жилищно-коммунальные услуги. Правда, сумму задолженности нельзя назвать большой. Актеру нужно заплатить всего 200 рублей.Любопытно, что Михаил Сергеевич слышит об этом долге впервые. В разговоре с журналистами артист отметил, что приставы его не ищут, да и скрываться он не собирается. Боярский признался: представители ФССП его не нашли бы, реши он спрятаться.Сейчас артист с женой Ларисой Луппиан находится на даче. Он уехал за город еще весной.Отметим, что Михаил Сергеевич неоднократно был оштрафован за парковку в неположенном месте. Последний раз с артиста взыскивали три тысячи рублей. Однако оплачивать штраф он отказался.26 Дек 2018 в 5:29 PSTНедавно Боярский . Артист осунулся, стал выглядеть гораздо старше. Михаилу Сергеевичу пришлось объясняться. Он ответил весьма остроумно.