Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как уничтожить коронавирус за полминуты. По ее словам, на это способны этиловый и изопропиловый спирт в концентрации 30%.
Попова добавила, что ..
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как уничтожить коронавирус за полминуты. По ее словам, на это способны этиловый и изопропиловый спирт в концентрации 30%.
Попова добавила, что результаты исследований свидетельствуют о неспособности COVID-19 размножаться в соленой или пресной воде. Кроме того, вирус уязвим к перепадам температур, поэтому кипячение способно моментально уничтожить его.