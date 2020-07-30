После обращения активистов ОНФ в прокуратуру, дело сдвинулось с мертвой точки.

В конце июня на нашем телеканале прошел сюжет о Зое Медведевой и её доме-призраке. После обращения активистов ОНФ в прокуратуру, дело сдвинулось с мертвой точки.Квартира Зои Медведевой принадлежала стеклозаводу, который обанкротился ещё в 2006-м. По мнению представителей прокуратуры, инвалид второй группы не должна страдать от того, что конкурсный управляющий стеклозавода не выполнил требования закона и не позаботился о передаче жилья муниципалитету. Сейчас администрация Мошокского сельского поселения уже собирает документы для оформления права муниципальной собственности на ту самую квартиру. И уже сегодня будут проведены первые ремонтные работы - они начнутся с кровли дома. Также пенсионерке возместят расходы на покупку дров за предыдущие три года. По закону все это время она должна была получать их бесплатно.Екатерина Максимова