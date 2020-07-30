Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ изменится. Процедуру значительно упростят для граждан.

Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ изменится. Процедуру значительно упростят для граждан.Соответствующее постановление уже подготовлено. Нововведение по оплате ЖКХ вступит в силу со следующего года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.По его словам, гражданам, которые претендуют на субсидию, не нужно будет получать справку об отсутствии долгов по платежам. Это значительно упростит процедуру. Людям больше не придется ходить по различным инстанциям.Все необходимые данные о россиянах будет собирать уполномоченный орган. Чиновники будут использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия, а также подключаемые к ней региональные системы.Напомним, на субсидии могут рассчитывать те граждане, чьи расходы на превышают максимально допустимую долю. Этот показатель определяют региональные власти. Так, в Москве выплаты от властей могут получить жители, которые отдают более 10% общего дохода.Ранее "Дни.ру" рассказали, как . Если человек не слушает радио и не смотрит телевизор, то он может отказаться от радиоточки и общедомовой телеантенны. Но перед этим ему нужно убедиться в отсутствии задолженностей по оплате ЖКХ.