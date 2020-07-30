Первый благотворительный конный фестиваль "Казачья удаль " состоялся в Судогодском районе.

Первый благотворительный конный фестиваль "Казачья удаль " состоялся в Судогодском районе. Казаки радужного хуторского казачьего общества выступили с показательными выступлениям.Четкие отточенные движения. Сабля, словно заколдованная, повторяет танец казака - это так называемая "балансировка". Девушки верхом на лошадях исполнили пируэты. Самая впечатляющая часть выступления - это джигитовка, когда на галопе - самом быстром ходу лошади - казаки работают с шашками. Участниками представления стали и дети. Ребята сами ухаживают за лошадьми - чистят, помогают кормить. Не смотря на юный возраст, они исполняют номера на галопирующих лошадях. Сами они рассказывают, что трюков не боятся и очень ждут выступления. Всего для благотворительного фонда "Владимирские дети-ангелы " удалось собрать около 50 тысяч рублей.- В конной езде мне нравится находится рядом с конем делать на нем элементы, Самый любимый элемент - это сед на шею.- Соскок заскок - это такой элемент, когда соскакиваешь с коня и обратно возвращаешься в седло. Этот элемент в принципе очень легкий, но на выполнения его ушло очень много времени.