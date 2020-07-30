По данным фактам в адрес главврача больницы внесено представление. В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокуратура выявила нарушения при хранении наркотических и психотропных веществ в Вязниковской районной больнице.По информации пресс-службы областной прокуратуры, медицинские препараты, включенные во второй список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен, хранились в сейфе без термометра, что может повлечь возможность последующего использования испорченных препаратов и создает угрозу жизни и здоровью пациентов. Кроме того, не все документы должным образом были оформлены, к учету и хранению допускались незакрепленные за этим лица, состояние сейфа не отвечало требованиям.По данным фактам в адрес главврача больницы внесено представление. В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении.