ДТП произошло накануне около 19.30 на участке федеральной трассы М-7. Судя по фото в социальных сетях, одна из машин-участниц автопроисшествия наехала на разделительное ограждение и довольно

ДТП произошло накануне около 19.30 на участке федеральной трассы М-7. Судя по фото в социальных сетях, одна из машин-участниц автопроисшествия наехала на разделительное ограждение и довольно сильно его повредила. Фрагменты столбиков-разделителей разлетелись по дорожной полосе. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: Произошло столкновение автомобиля “Рено”, “Джили”, а также автомобиля “Ниссан”. После столкновения водитель