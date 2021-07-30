Желающие привиться должны иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
Во Владимире в первом корпусе ВлГУ с 5 августа откроется пункт вакцинации от коронавируса.
На иммунизацию студенты и преподаватели смогут записаться через дирекцию института, а также отправив заявку на электронную почту: .
Дополнительную информацию можно получить у начальника управления кадров Марины Малаховой по телефону: 8-(4922) 47 – 99-15.
Прививочный пункт развернут на Горького-87 в кабинете №121.
Желающие должны иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис.