Это на 2 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 43 019. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+53 заболевших за сутки). Вчера

Это на 2 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 43 019. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+53 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла +55. Всего с начала пандемии в областном центре уже 10 143 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 10 143 случая (+53)Гусь-Хрустальный