Зная о том, что у дедушки есть кредитная карта, внук воспользовался моментом и тайком перевел с неё деньги.

В декабре прошлого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» с заявлением о хищении денег с банковского счета обратился местный житель.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к хищению 22-летнего внука потерпевшего.Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что ему было известно, что деда в пользовании имеется банковская кредитная карта. Воспользовавшись моментом, когда потерпевший уснул, злоумышленник взял гаджет и подключил к мобильному устройству соответствующую услугу. После этого он перевел со счета денежные средства родственника, которые впоследствии обналичил и потратил на личные нужды.Общий ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 20 000 рублей.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.