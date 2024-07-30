Советский двухсерийный телевизионный фильм Ирония судьбы, или С легким паром! режиссера Эльдара Рязанова, снятый еще в 1975 году, до сих пор остается любимым зрителями. Но помните ли вы мелкие детали? Сейчас проверим!

Советский двухсерийный телевизионный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Эльдара Рязанова, снятый еще в 1975 году, до сих пор остается любимым зрителями. Но помните ли вы мелкие детали? Сейчас проверим!1. Какой вариант встречи Нового года не предлагала Галя Жене Лукашину?А. Ехать к Григорянам;Б. Быть в ресторане Останкинской башни;В. Отправиться в монастырь в Суздале.2. Сколько лет в фильме герою Андрея Мягкова?А. 29;Б. 36;В. 41.3. Герои фильма живут по адресу: 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12, А на каком этаже?А. На втором;Б. На четвертом;В. На пятом.4. "У нас не очень большие квартиры", – сетует Надя в фильме. А какая именно площадь у них?А. 32 кв. м.;Б. 36 кв. м.;В. 40 кв. м.5. Сколько стоил польский гарнитур, за который Надя сверху дала 20, а Женя 25 рублей?А. 750 рублей;Б. 830 рублей;В. 940 рублей.6. Какую фамилию носила Надя, героиня Барбары Брыльской?А. Лукашина;Б. Шевелева;В. Морозова.ОТВЕТЫ1 – А. Ехать к Григорянам;2 – Б. 36;3 – Б. На четвертом;4 – А. 32 кв. м.;5 – Б. 830 рублей;6 – Б. Шевелева;