«Устранил конкурента, чтобы занять его место»: во Владимире будут судить заказчика убийства,...

«Устранил конкурента, чтобы занять его место»: во Владимире будут судить заказчика убийства, совершенного в 2006 годуВ 2006 году мужчина, обладающий авторитетом в криминальной среде, решил организовать убийство знакомого, который зарабатывал большие деньги, обеспечивая безопасность и свободное функционирование рынка «Тандем» во Владимире. Злоумышленник хотел занять его место.Для этой цели он нанял страдающего наркотической зависимостью приятеля, пообещав ему вознаграждение - 1 тысячу долларов и недвижимое имущество. Обвиняемый передал ему пистолет с глушителем, а также показал место жительства, работы и автомобиль жертвы.15 мая 2006 года исполнитель пришел в один из офисов на улице Почаевская, где 53-летний потерпевший находился с двумя знакомыми, и сразу выстрелил в одного из мужчин, который закрывал жертву. После этого он совершил не менее двух выстрелов в самого потерпевшего. При попытке убийства третьего, пистолет дал осечку. Нападавший, бросив оружие, скрылся.Оба пострадавших были доставлены в больницу, где потерпевший вскоре скончался. В тот же день фигурант передал исполнителю 200 долларов в качестве первой части вознаграждения.Совершивший убийство был оперативно задержан. В ходе первоначального расследования было установлено, что пистолет принадлежал обвиняемому, за что последний был привлечен к уголовной ответственности и осужден в 2007 году, однако, собрать достаточные доказательства организации им убийства на тот момент не удалось.Кроме того, обвиняемый был осужден в Новгородской области за другое заказное убийство и длительное время отбывал наказание в колонии.В 2023 году расследование было возобновлено. Сотрудникам Следственного комитета, которые работали вместе с оперативными службами УМВД региона, удалось получить новые доказательства того, что обвиняемый был заказчиком убийства. Среди этих доказательств — важные показания людей из его окружения.Несмотря на то, что сам обвиняемый утверждал о своей непричастности к преступлению, многочисленные допросы свидетелей, очные ставки и проверки показаний на месте позволили «восстановить справедливость».«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Владимира 1971 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства из корыстных побуждений, по найму)», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Уголовное дело направлено в суд.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области