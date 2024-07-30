«Привет, Паша, ты меня не узнал, но это Егор, твой 85-ый сын…» – школьник из деревни Новодурово Гусь-Хрустального района записал обращение к Павлу Дурову. Мальчик прислал «кружок» в

«Привет, Паша, ты меня не узнал, но это Егор, твой 85-ый сын…» – школьник из деревни Новодурово Гусь-Хрустального района записал обращение к Павлу Дурову. Мальчик прислал «кружок» в телеграм-канал SHOT. Лицо несовершеннолетнего мальчика частично закрыто, но, как уверяют авторы канала, он поразительно похож на создателя Вконтакте и Телеграм. Вчера вечером Павел Дуров в своем телеграм-канале