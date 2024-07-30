Телезвезда Виктория Боня расстроилась из-за слов хейтеров.

Телезвезда Виктория Боня расстроилась из-за слов хейтеров.Виктория Боня часто сталкивается с критикой в интернете. Пользователи находят множество поводов для насмешек над ней. Например, часто высмеиваются высказывания знаменитости о самопознании и психологии. В своих прямых эфирах блогерша открыто говорит с подписчиками на эти темы.Также хейтеры высмеивают внешность Виктории. Без внимания злопыхателей не осталась новость о том, что телезвезда перенесла не одну пластическую операцию. По мнению некоторых интернет-пользователей, сколько бы знаменитость ни делала манипуляций с телом, возраст выдают его отдельные части.В частности, недавно народ решил высказать Боне, что у той старая шея. Этими словами хейтеры довели Викторию до срыва – та посчитала нужным закрыть рот критикам раз и навсегда. "Оставьте меня в покое", – с усталостью обратилась 44-летняя блогерша к злопыхателям. Причем она чуть не заплакала.Виктория Боня заявила, что многие из них просто не доживут до старости из-за своей злобы. "Вполне возможно, что вы просто скрючитесь от рака <...> Он вас съест от вашей злости, которая наполняет вас", – высказалась телеведущая в недавней публикации в популярной социальной сети.