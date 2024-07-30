Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания. На этот раз не из-за своих королевских обязанностей или личной жизни.

Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания. На этот раз не из-за своих королевских обязанностей или личной жизни.После того, как она пожертвовала многим ради принца Гарри, герцогиня стремится вернуться к своей прежней жизни и развивать собственный бизнес — бренд American Riviera Orchard. Недавнее участие Меган в летнем саммите G9 Ventures привлекло внимание не только к ее бизнес-амбициям, но и к ее модному образу.На мероприятии, предназначенном для успешных женщин-предпринимателей, Меган выбрала бежевый костюм, состоящий из удлиненного жилета и широких брюк. Однако вместо восхищения она столкнулась с критикой. Пользователи Сети не упустили возможности высмеять ее внешний вид, отметив, что костюм выглядел мятым и неаккуратным.Комментарии в социальных сетях были резкими: "Она неряха", "Мятый наряд с брюками, которые нужно подшить", и многие другие подобные высказывания. Некоторые даже предложили ей научиться пользоваться утюгом или обратиться к профессиональному стилисту.Несмотря на отсутствие строгого дресс-кода на саммите, где приветствовались расслабленные офисные образы, Меган не смогла произвести должного впечатления на присутствующих. По словам инсайдеров, среди успешных женщин Меган чувствовала себя неуютно и даже потерялась. Она надеялась получить предложения для своего нового бизнеса, который пока еще официально не запущен, но уже подвергается серьезной критике.Бренд American Riviera Orchard планирует предлагать широкий ассортимент продукции — от косметики до кормов для домашних животных. Однако многие сомневаются в его успехе, учитывая недавние неудачи Меган в сфере моды и бизнеса.Кроме того, ходят слухи о том, что она готовит мемуары, которые могут стать настоящей "бомбой" для королевской семьи. Инсайдеры предсказывают, что ее книга будет полна сарказма и лжи, что может привлечь внимание публики, но также вызвать и негативную реакцию.