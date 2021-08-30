Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила Ростовскую область.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила Ростовскую область.После встречи с родительской общественностью, руководителями образовательных учреждений и представителями НКО в Ростовской области Анна Кузнецова пообщалась с журналистами. Во время беседы уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка заявила, что при использовании цифровых технологий в работе ведомств люди хотят получать живую обратную связь и узнавать о том, как решаются их проблемы.Кузнецова рассказала об обсуждении вопросов предоставления средств реабилитации, возможностей образования детей, получения профессии, трудоустройства детей-инвалидов. По словам правозащитницы, эти темы также касаются многодетных семей, а также тех, кто нуждается в поддержке. "Порой людям не хватает информации, доступного формата общения с теми, кто может предоставить им такую поддержку", – сказала она.Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка предложила создать службу помощи семьям с детьми по принципу "одного окна". То есть гражданину нужно будет обратиться только в одну структуру, которая сама знает, где эту помощь найти, объяснила Кузнецова. Кстати, эта идея будет отражена в народной программе партии "Единая Россия".Правозащитница отметила, что в Ростовской области существует множество практик и проектов, помогающих детям не только в регионе, но и за его пределами. По мнению Кузнецовой, это достойно того, чтобы тиражироваться на федеральном уровне. Например, она предложила распространять опыт области по ранней диагностике патологий у детей.Напомним, 24 августа прошел съезд "Единой России". Спустя несколько дней была опубликовала народная программа, состоящая из двух основных разделов: "Благополучие людей" и "Сильная Россия".Кстати, Анна Кузнецова была включена в первую пятерку списка "Единой России" на съезде партии 19 июня. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Путин.