Власти решили снизить стоимость проезда в общественном транспорте в Новой Москве. Жители Троицкого административного округа теперь будут платить гораздо меньше.

Власти Москвы приняли решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы. Теперь проезд для жителей Троицкого административного округа будет ниже на треть. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём блоге.Приняли решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы. После расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б, — говорится в сообщении.Градоначальник уточнил, что при поездках внутри новых территорий города стоимость проезда была такой же, как и в центральной части Москвы. Тем не менее при поездках из зоны Б в старую Москву цена была значительно выше. Теперь же ситуация изменится.Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 года мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа, — пояснил мэр.