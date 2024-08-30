По предварительной информации, инцидент произошел в 2:35, когда автобус столкнулся с ГАЗелью.

Автобус, направлявшийся из Москвы, попал в аварию у деревни Новая Быковка в Камешковском районе в ночь на пятницу, 30 августа. Внутри находились 47 человек, как сообщает РОССОЮЗСПАС. По предварительной информации, инцидент произошел в 2:35, когда автобус столкнулся с ГАЗелью.На место происшествия прибыли спасатели, и водителю автобуса понадобилась их помощь. К счастью, ни пассажиры, ни водитель грузовика не получили травм.