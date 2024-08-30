Уже завтра, 31 августа, в Коврове отметят День города. Власти поделились афишей. Праздничные мероприятия пройдут на разных локациях, а гвоздем программы станет выступление групп «Те100стерон»

Уже завтра, 31 августа, в Коврове отметят День города. Власти поделились афишей. Праздничные мероприятия пройдут на разных локациях, а гвоздем программы станет выступление групп «Те100стерон» и «Форте». Горожане и гости Коврова в этот день смогут посетить ярмарку, сделать снимки на память в фотозонах, посмотреть выставки и посетить кинопоказ. Для тех, кто любит создавать что-то своими