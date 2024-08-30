В Санкт-Петербурге произошел инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс. 13-летняя дочь Алисы Казьминой, бывшей супруги известного футболиста Андрея Аршавина, подверглась нападению мужчины.

В Санкт-Петербурге произошел инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс. 13-летняя дочь Алисы Казьминой, бывшей супруги известного футболиста Андрея Аршавина, подверглась нападению мужчины.В Сети появилось видео с камер, на котором запечатлено, как в торговом центре "Морской" охранник грубо бросает школьницу из стороны в сторону, применяя физическую силу. По информации телеграм-канала Shot, инцидент произошел после того, как Алиса и ее друзья громко разговаривали и бегали по залам торгового центра.На замечания охранника они не отреагировали, что привело к агрессивным действиям 61-летнего Сергея М. Он схватил девочку за руку и повел к выходу, где начал швырять ее и толкать. Очевидцы немедленно вызвали полицию, что позволило остановить насилие.Охранник был задержан, однако на данный момент ему предъявлено лишь административное обвинение по статье "мелкое хулиганство". Вопрос о возбуждении уголовного дела все еще решается, что вызывает опасения у общественности относительно адекватности наказания за такие действия.Ни Андрей Аршавин, ни Алиса Казьмина пока не прокомментировали инцидент. Их молчание оставляет место для спекуляций и обсуждений в СМИ и социальных сетях. Напомним, что их отношения были довольно сложными и сопровождались громкими скандалами. Аршавин ушел от своей предыдущей партнерши Юлии Барановской, когда она была беременна третьим ребенком, а Алиса также рассталась с мужем вскоре после рождения дочери.Несмотря на бурные отношения в прошлом, Казьмина старалась создать комфортную жизнь для своих детей. Она уже была замужем до встречи с Аршавиным и воспитывает двоих детей от предыдущего брака. Однако ее жизнь с футболистом также оказалась непростой: после брака выяснилось о его изменах, что в конечном итоге привело к разводам.