Губернатор области намерен строить развитие Владимира через создание авиационного кластера. Такой вывод можно сделать по итогам прошедшей 27 августа пресс-конференции Александра Авдеева.

Губернатор области намерен строить развитие Владимира через создание авиационного кластера. Такой вывод можно сделать по итогам прошедшей 27 августа пресс-конференции Александра Авдеева. Так, например, глава региона анонсировал строительство железнодорожной станции в западной части города, которую планируется соединить с аэропортом “Семязино”. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Все переговоры проведены. В Дуброве будет организована железнодорожная станция, которая