Старший машинист котлотурбинного цеха 8 разряда Владимирской ТЭЦ-2 Алексей Рыдлев занесен на Владимирскую областную «Галерею Славы» по итогам 2023 года.

Старший машинист котлотурбинного цеха 8 разряда Владимирской ТЭЦ-2 Алексей Рыдлев занесен на Владимирскую областную «Галерею Славы» по итогам 2023 года.В Правительстве Владимирской области прошла церемония вручения свидетельств о занесении на региональную «Галерею Славы». Участников торжественного мероприятия поприветствовал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он поблагодарил лучших работников предприятий за вклад в развитие Владимирской области, тех, кто добился значительных результатов в трудовой деятельности, заслуживает почета и уважения, является примером для подрастающего поколения.На Владимирскую «Галерею Славы» занесены 15 организаций и 25 передовиков производства. В их числе – Алексей Владимирович Рыдлев. Трудовой путь в энергетике Алексей начал в августе 2018 года, придя работать машинистом котлов 4 разряда котлотурбинного цеха Владимирской ТЭЦ-2. И за 5,5 лет овладел такими профессиями, как «Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда», «Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда», «Старший машинист котлотурбинного цеха 8 разряда».Молодой специалист зарекомендовал себя грамотным, добросовестным, исполнительным работником, который постоянно повышает свой технический и производственный уровень.Алексей всегда стремиться к саморазвитию. В его копилке победы в различных профессиональных конкурсах:• победа во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии»;• лучшим по профессии «Машинист турбинного оборудования» в соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС с поперечными связями 2-го уровня ПАО «Т Плюс»;• 1 место в номинации «Лучший машинист электростанции» Федерального этапа «Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»;• лучший по профессии «Машинист (старший машинист) турбины» в соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС с поперечными связями ПАО «Т Плюс».Алексей также активно принимает участие в спортивной жизни «Т Плюс». Он – капитан сборной волейбольной команды «Владимир+Иваново», а также входит в состав сборных Владимирского филиала «Т Плюс» в городских соревнованиях по стритболу и футболу.Реклама.