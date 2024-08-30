Веселый тест по комедийной короткометражке СССР.

Веселый тест по комедийной короткометражке СССР.Все знают любимую троицу советского кинематографа Труса, Балбеса и Бывалого. Но не каждый вспомнит, откуда они взялись. Кто же на самом деле придумал эти характеры и так удачно подобрал героев? Молодой Леонид Гайдай, задумав короткометражный фильм "Пес Барбос и необычный кросс" дал жизнь знаменитой тройки актеров, которая покорила зрителя своим юмором и обаянием.Предлагаем вспомнить об очередном приключении знакомых героев в картине, которая сделала их знаменитой во всем мире.ВОПРОСЫ1. Кто был автором фельетона, на основе которого снят этот фильм?А. Степан ОлейникБ. Юрий ОлешаВ. Евгений Петров2. На берегу какой реки снималась картина?А. ИстраБ. ЯузаВ. Киржач3. За каким занятие зритель застал Труса, Балбеса и Бывалого?А. ОхотаБ. Ловля рыбыВ. Сбор грибов4. Какое настоящее имя носил цирковой пес, сыгравший главную роль?А. КаштанкаБ. ЗевсВ. Брех5. Кого повстречали герои короткометражки?А. Мальчика с корзинкойБ. Пожилого рыбакаВ. Инспектора рыбнадзора6. Что хотели использовать герои фильма для ловли рыбы?А. ДинамитБ. СетиВ. Удочки7. Где троица спряталась от собаки?А. В ямеБ. В речкеВ. На деревеОТВЕТЫ1. А. Степан Олейник2. А. Истра3. Б. Ловля рыбы4. В. Брех5. Б. пожилого рыбака6. А. Динамит7. В. На дереве