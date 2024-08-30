Следком на основании материалов прокурорской проверки возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц администрации города Карабаново. Дело в том, что новый канализационный

Следком на основании материалов прокурорской проверки возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц администрации города Карабаново. Дело в том, что новый канализационный коллектор постоянно ломался, а чиновники на это не реагировали. Из-за этого в реку Серую периодически сливались неочищенные сточные воды, ущерб окружающей среде в итоге составил больше 2,9 миллионов рублей. Как сообщили в прокуратуре,