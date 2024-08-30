Об этом вчера, 29 августа, сообщила прокуратура Владимирской области.

В Гусь-Хрустальном многодетным семьям предоставили земельные участки, однако без необходимых коммуникаций. Из-за отсутствия водоснабжения и дорог строительство домов стало невозможным. Об этом вчера, 29 августа, сообщила прокуратура Владимирской области.В межрайонную прокуратуру Гусь-Хрустального обратились три многодетные семьи с аналогичными жалобами. Им были выделены участки для строительства на улицах Окружная, Торфяная и Березовая, но выяснилось, что на этих землях нет ни водоснабжения, ни канализации, а также отсутствуют асфальтированные дороги.Это обстоятельство мешает семьям построить жилье и является нарушением закона, согласно которому земельные участки должны предоставляться с необходимой инфраструктурой. По итогам проверки прокурор подал в суд иски к городской администрации с требованием устранить выявленные нарушения, отметила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.Суд удовлетворил требования прокуратуры, после чего дороги к участкам были заасфальтированы, организованы тротуары, а общая сумма затрат составила 18,6 миллионов рублей. Инженерные коммуникации также были подведены ко всем трем участкам.