ДТП с туристическим автобусом случилось сегодня около половины третьего ночи. Как сообщили во владимирском РОССОЮЗСПАСе, авария произошла в деревне Новая Быковка в Камешковском районе,

ДТП с туристическим автобусом случилось сегодня около половины третьего ночи. Как сообщили во владимирском РОССОЮЗСПАСе, авария произошла в деревне Новая Быковка в Камешковском районе, причем, судя по фото, недалеко от остановки. На место прибыли спасатели дежурной смены. Они оказали первую помощь водителю автобуса. В салоне находились 47 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.