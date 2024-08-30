Собрались как-то вместе волк, медведь, лиса и заяц – нет, это не начало анекдота, это пост в группе дирекции особо охраняемых природных территорий. Там поделились кадрами с фотоловушек,

Собрались как-то вместе волк, медведь, лиса и заяц – нет, это не начало анекдота, это пост в группе дирекции особо охраняемых природных территорий. Там поделились кадрами с фотоловушек, которые запечатлели диких животных в Клязьминско-Лухском заказнике. Обитатели заказника попались на фото примерно в конце июля – конце августа. На кадрах можно наблюдать зайца-беляка, жующего траву, лису,