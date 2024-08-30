Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость контракта составляет 35 миллионов рублей.

Капитальный ремонт фасада школы №23 в Коврове, начатый год назад, до сих пор не завершен. После расторжения контракта с первым подрядчиком, который выполнил лишь 10% работ, администрация области объявила новые торги для поиска нового исполнителя. Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость контракта составляет 35 миллионов рублей.Победитель аукциона должен будет завершить все запланированные работы, включая устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита, создание теплоизоляционного слоя, окраску фасадов акриловыми составами, выполнение выравнивающих стяжек и облицовку дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием и другие работы.