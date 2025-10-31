С июля по сентябрь этого года выявлено всего 11 поддельных банкнот, что в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Владимирское отделение Банка России. За

С июля по сентябрь этого года выявлено всего 11 поддельных банкнот, что в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Владимирское отделение Банка России. За третий квартал этого года из обращения изъяли 6 пятитысячных банкнот с признаками подделки. Годом ранее за аналогичный период их было 19. Вдвое сократилось количество поддельных