Об этом информирует мэрия.

В микрорайоне Кусуново города Владимира четыре улицы останутся без газа во вторник, 3 сентября, с 9:00 до 16:00. Об этом информирует мэрия.Остановка подачи газа связана с проведением работ на газопроводе низкого давления. Временное отключение затронет следующие адреса:- улица Центральная, 1, 2-69;- улица Волозинская, 3, 8, 8а, 11, 16, 15, 17, 20, 21, 22, 26, 35;- улица Кусуновская, 1, 3, 5, 10, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32;- улица Боровитинская, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 32, 38.