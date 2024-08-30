Новую дорогу «Желудьево – Воскресенье – Гостец» открыли в Петушинском районе. Ее протяженность – больше четрых километров. Этот путь обеспечит местным жителям доступ к соцобъектам, а

Новую дорогу «Желудьево – Воскресенье – Гостец» открыли в Петушинском районе. Ее протяженность – больше четрых километров. Этот путь обеспечит местным жителям доступ к соцобъектам, а также просто удобное сообщение между собой. Строительство дороги началось в декабре 2022 года и было выполнено в срок. Появление такого пути – долгожданное событие для селян. Александр Курбатов, глава