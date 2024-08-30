Торжественное мероприятие прошло в среду, 29 августа, по информации районной администрации.

Новая асфальтированная дорога соединяет деревни Желудьево, Воскресенье и Гостец в Петушинском районе и была построена за 90 млн рублей. Торжественное мероприятие прошло в среду, 29 августа, по информации районной администрации. Ранее жители этих трех деревень пользовались грунтовой дорогой через лес. В декабре 2022 года власти приняли решение о строительстве новой трассы длиной более 4 км, работы выполняла компания «ДСУ 3».Теперь новая дорога не только значительно упростит жизнь местным жителям, но и обеспечит доступ к детскому конно-спортивному лагерю «Хос-Парадиз» и фермерскому хозяйству «Гостецкий двор».Открытие новой автомобильной дороги состоялось в торжественной атмосфере. Чиновники перерезали красную ленту, а затем под звуки музыки и брызги шампанского по трассе проехали два строительных грузовика.