Суд признал жителя Судогды виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Суд признал жителя Судогды виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Гражданина уже наказывали на вождение в нетрезвом виде, однако 15 июня он снова выпил и сел за руль своего «Ниссана». В деревне Башево Судогодского района иномарку задержали полицейские и установили, что водитель пьян.Суд назначил мужчине 120 часов обязательных работ и на два года лишил водительских прав. «Ниссан» конфисковали в пользу государства.