В ГТК «Суздаль» поделились фотографиями строящегося аквапарка. Он преображается на глазах. В здании уже смонтировали горки, которые выходят на улицу, а также завершают монтаж большого

В ГТК «Суздаль» поделились фотографиями строящегося аквапарка. Он преображается на глазах. В здании уже смонтировали горки, которые выходят на улицу, а также завершают монтаж большого стеклянного купола. На фотографиях также можно разглядеть, что уже установили джакузи на травяной крыше. Как заявляют в ГТК, здание аквапарка имеет уникальный дизайн, аналогов которого нет на всей территории России.