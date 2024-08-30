Ткани на вес и на метраж. В магазине «Сундучок 33» торгового центра “Орбита” есть все – от хлопка с трикотажем до пальтовых и подкладочных тканей. На витрине – полотна для

Ткани на вес и на метраж. В магазине «Сундучок 33» торгового центра “Орбита” есть все – от хлопка с трикотажем до пальтовых и подкладочных тканей. На витрине – полотна для постельного белья. Можно выбрать стеганое полотно для будущего одеяла. Широкий ассортимент тканей для костюмов, платьев, верхней и спецодежды. Одни из самых востребованных: страйп-сатин, бязь, махра,