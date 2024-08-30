Об этом сообщили в прес-службе Следственного комитета по региону.

Суд признал виновным жителя Владимира в нарушении правил безопасности при строительных работах, что привело к смерти человека. Об этом сообщили в прес-службе Следственного комитета по региону.Напомним, 1 марта 2024 года во время прокладки магистральных сетей на улице Мира, 5Б, произошел обвал грунта, в результате которого погиб рабочий Евгений Колобов, бывший футболист «Торпедо-Владимир».Следствие установило, что обвиняемый допустил рабочего в траншею без проверки крепления стенок. Он признал вину и раскаялся. Суд назначил ему 1 год и 6 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года и запретил заниматься безопасностью на стройках в течение года. Приговор еще не вступил в законную силу.