Открытый Кубок Республики Беларусь сейчас проходит в городе Могилеве. Владимирские гимнасты показывают блестящие результаты. Накануне в личном многоборье чемпионами стали Лейла Васильева

Открытый Кубок Республики Беларусь сейчас проходит в городе Могилеве. Владимирские гимнасты показывают блестящие результаты. Накануне в личном многоборье чемпионами стали Лейла Васильева и Савелий Съедин, сообщили в правительстве области. Золотые медали также у Савелия Съедина, Алексея Усачёва и Лейлы Васильевой – они показали лучший результат в командном первенстве в составе мужской и соответственно женской сборных