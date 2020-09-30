Сборник о незарегистрированных религиозных сообществах станет четвертым томом большой научной работы.

В пресс-центре областной администрации презентовали проект «Коллективная монография «История религий во Владимирском крае (новые религиозные сообщества)».О значимости научных исследований рассказал директор Департамента региональной политики Владимирской области Денис Лякишев. По его словам, анализ новых религиозных движений позволит выстроить правильную стратегию поведения государства, общества и религиозных объединений.Как сообщил заведующий кафедрой религиоведения ВлГУ Евгений Аринин, по материалам проекта будет издана коллективная монография, в которую войдут материалы исследований незарегистрированных религиозных движений. Работа по их выявлению полтора года ведётся на территории всей Владимирской области.Уже изданы три тома коллективной монографии «История религий во Владимирском крае». Сборник о новых религиозных сообществах станет следующим томом большой научной работы.Он выйдет в ноябре 2021 года за счёт средств субсидии администрации области по приоритетному направлению «Укрепление единства российской нации».Кроме того, в рамках проекта планируется создание электронного банка данных незарегистрированных религиозных движений, выявленных на территории Владимирской области.