Мосту через Клязьму исполняется 60 лет, а Дому офицеров - 194 года

Сегодня у "Центра культуры и искусства" на Соборной - день рождения. У здания в центре Владимира - интересная история. Оно было построено в 1826 году для владимирского дворянства. Тогда оно считалось самым красивым в городе. После революции 17 года в нем разместилось народное собрание, в годы Великой Отечественной войны был госпиталь, а с 1947 года владимирцы знали его как Дом офицеров Владимирского гарнизона . Многие так называют его и сегодня.Владимирскому мосту - единственному, который соединяет Владимир с другим берегом Клязьмы, сегодня исполняется 60 лет.До этого мост через Клязьму был деревянным и располагался выше по течению. За покачивание на воде местные прозвали его "живым". Потребность построить постоянный мост появилась еще в 19 веке, но осуществилась задумка только в 1950-х годах. По нему проходит дорога в исторические центры России. Мост стал достопримечательностью среди владимирцев и туристов - с него открывается прекрасный вид на древнюю часть города