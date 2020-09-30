Чтобы доказать свою правоту обе стороны пригласили свидетелей и заседание затянулось до самого вечера.

В Муромском городском суде накануне продолжилось разбирательство по делу о пчелах.Напомним,жители улицы Окской подали. Фермер, когда-то начинавший с трех ульев, значительно расширил свое пчелиное хозяйство, и насекомые начали активно осваивать соседние огороды.Всю весну и лето жители держали оборону от пчел.По информации портала, в ходе очередного судебного заседания стороны заявляли многочисленные ходатайства. Главный аргумент потерпевшей стороны - опасение за здоровье близких и в частности детей. По словам истца - на протяжении нескольких лет пчёлы жалили неоднократно. Правда, доказательств того, что эти насекомые были соседа-пасечника, представить не смогли.Ответчик со своей стороны заявил, что "Карпатки" - порода пчёл которых он разводит, не являются агрессивными по отношению к человеку. К тому же 10 лет назад, когда он начинал заниматься пчеловодством, согласие от соседей было получено. По всем нормативам пчеловод ничего не нарушил и даже отгородил пасеку специальным баннером. В качестве доказательств предъявил фотографии.Чтобы доказать свою правоту обе стороны пригласили свидетелей и заседание затянулось до самого вечера. В итоге судьба пасеки пока не решена.